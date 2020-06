Billie Eilish deixa de seguir todos em suas redes após posts sobre abusadores

Kevin Mazur/Getty Images

Apesar de estar em contato com os fãs nas redes sociais, levará um tempo até que ela possa se encontrar pessoalmente com eles. No mês passado, o time da cantora anunciou que as datas de sua turnê foram adiadas como resultado da pandemia.

"Com muita cautela, todas as datas da turnê mundial da Billie, WHERE DO WE GO? foram adiadas. Todas as datas estão sendo reagendadas proativamente. Assim que as datas forem finalizadas, Billie compartilhará a agenda atualizada e todos os ingressos serão cumpridos de acordo. Obrigado pela compreensão. Fique seguro e fique em casa".