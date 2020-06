Recomendado para você : Yasmin Brunet e Gabriel Medina fazem tatuagens juntos

O romance de Yasmin Brunet e Gabriel Medina continua firme e forte. E nessa terça-feira, 23, Yasmin mostrou que ela e Gabriel fizeram uma tatuagem juntos.

Através de foto no Instagram Stories, a modelo exibiu o desenho em comum com o mozão: uma cara sorridente no dedão do pé. No clique, ela marcou o surfista e usou um emoji de coração.

Em abril, a própria top fez uma tattoo no namorado. A estrela não revelou o desenho e apenas disse, "Virei tatuadora".