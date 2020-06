Recomendado para você : Gabi Martins sobre Bianca Andrade: "Não nos falamos aqui fora"

Gabi Martins se viu envolvida em uma polêmica, digamos, amorosa no BBB 20 com Guilherme Napolitano e Bianca Andrade. E se por um lado Gabi chegou a beijar Gui fora da casa, por outro, ela mal falou com Bianca.

Para quem não se lembra, a cantora ficou abalada com a aproximação entre o então namorado com a influenciadora digital. Vale dizer que Boca Rosa disse sentir o desejo de beijar o modelo em uma das festas.

E em recente entrevista, a loira revelou que ainda não teve a oportunidade de conversar com a ex-participante após o fim do reality show.

"Tivemos esse conflito lá dentro, mas ainda não nos falamos aqui fora", disse Gabi em entrevista ao Luciana By Night, da RedeTV!. "Acho ela uma pessoa incrível, tanto no pessoal quanto no profissional".