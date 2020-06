Giovanna Ewbank revela data prevista do nascimento de Zyan

"Quando eu tirar a licença-maternidade alguns amigos maravilhosos vão me substituir no Gioh", disse ela, que contará com a participação de Fernanda Paes Leme, entre outros.

Com as emoções à flor da pele devido à gestação, a atriz admitiu que chorou durante momento íntimo com o marido. "A Giovanna teve uma crise durante um momento íntimo. A gente estava começando a fazer amor...", começou contou o ator. "Coisa de grávida, né? Começou a me dar uma sensação estranha e eu comecei a chorar", revelou.

Gioh e Bruno já são pais de Titi, de anos, e Bless, de 5 anos.