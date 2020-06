Gui Araújo nega término e revela por que saiu da casa de Anitta

Gui Araújo decidiu explicar o motivo de sua saída da casa de Anitta. Depois dos rumores de término, Gui foi ao Instagram na terça-feira, 23, contou que havia pendências a serem resolvidas em São Paulo.

"Eu tive que voltar para São Paulo por motivos de quase término de relacionamento com as companhias de água, luz, gás", ironizou o apresentador, que estava passando a quarentena na mansão da amada no Rio de Janeiro.

"Eu tenho uma casa e as contas não param de chegar. Eu vim para casa resolver minhas pendências e meus problemas, que não sou poucos".