Penn Badgley, de You, se manifesta sobre acusações contra Chris D’Elia

O eterno ator de Gossip Girl revelou ainda que as acusações contra Chris levaram os produtores a falar com Jenna Ortega, a atriz de 17 anos que atuou ao lado dele na segunda temporada, "para garantir que ela se sentiu segura". Jenna ainda não falou sobre as acusações publicamente.

Ele ressaltou que todos desejam que o set seja um lugar onde os atores "possam se sentir sãos e salvos", mesmo que a atração mostre assuntos obscuros, como o assédio sexual e a perseguição.

No dia 17 de junho, Chris disse ao TMZ, através de comunicado, que "nunca perseguiu conscientemente mulheres menores de idade a qualquer momento".

"Todos os meus relacionamentos foram legais e consensuais e nunca conheci ou troquei fotos inapropriadas com as pessoas que twittaram sobre mim", afirmou. "Dito isto, eu realmente sinto muito. Eu fui um cara idiota que ABSOLUTAMENTE me deixei envolver no meu estilo de vida. Isso é culpa minha. Eu sou o dono. Tenho refletido sobre isso há algum tempo e promete que continuarei a fazer melhor".