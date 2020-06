Hailey Bieber e Bella Hadid curtem dia em iate na Itália

CIAOPIX / FREZZA LAFATA / BACKGRID

"Elas se cobriram de protetor solar e foram servidas com o almoço no terraço. As duas pareciam relaxadas e muito felizes. Elas passaram o dia curtindo e descansando. Elas estavam cansadas do voo e queriam aproveitar o tempo livre".

Antes de ir para Itália, Bella passou a quarentena na fazenda de sua mãe, Yolanda Hadid, na Pensilvânia. Já Hailey passou o período de isolamento com o marido Justin Bieber em suas casas no Canadá e em Los Angeles.

Enquanto Hailey está trabalhando na Europa, Justin foi flagrado andando de moto por Los Angeles.