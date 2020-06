Enzo Celulari desiste de projeto com ex de Anitta por causa de Marquezine

Enzo Celulari desistiu de projeto por causa de Bruna Marquezine, afirma o jornal Extra. Enzo, que estaria vivendo romance com Marquezine, não vai mais seguir em frente com o reality show "By Me", em parceria com seu amigo de infância Gabriel David.

O veículo afirma que a atriz não gostou de ter seu nome vinculado à empreitada antes mesmo de confirmar sua participação no programa. Além disso, a gata também não quer ter ligação com Gabriel, que é ex-namorado de Anitta.

"By Me" iria juntar influencers em uma mansão na Barra, no Rio de Janeiro, tinha investimento de R$ 300 mil e seria vendido para algum canal ou streaming. A atração já tinha data para iniciar as gravações e patrocínio.