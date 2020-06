Timothée Chalamet e Eiza González são flagrados aos beijos

Thimothée Chalamet, que está solteiro desde o término com Lily-Rose Depp, parece ter um novo amor! Thimothée e e Eiza González levantaram rumores de romance após serem flagrados aos beijos durante viagem.

Em fotos do TMZ, a dupla curtiu um dia divertido em praia do México e aparecem sorrindo e tomando sol em um iate. O ator de Lady Bird usava um calção azul enquanto Eiza vestia um biquíni bege combinado com colares e maxi óculos de sol.

Em outra imagem, a atriz de Baby Driver está sentada em uma cadeira enquanto Timothée se inclina para beija-la. Nessa foto o ator surge com uma regata vermelha e bermuda cáqui.

O flagra acontece dois meses após o astro de Call Me By Your Name confirmar que está solteiro.