Os momentos mais OMG do CFDA Awards

Todos os anos, as maiores e mais brilhantes estrelas da moda, beleza e entretenimento celebram o divertido, festivo e fabuloso CFDA Awards. O evento de 2020, que estava marcado parao dia 8 de junho na Biblioteca Pública de Nova York, teve que ser suspenso devido à pandemia de coronavírus.

"Depois de revisar cuidadosamente as diretrizes dos governos federal e estadual, bem como das agências de saúde pública, o presidente do CFDA, Tom Ford, e Steven Kolb, presidente e CEO, juntamente com o apoio total do conselho, tomaram a decisão de adiar o 2020 CFDA Fashion Awards", leia uma declaração no site da associação. "As indicações de designers também serão adiadas para uma data posterior".

Como a cerimônia repleta de estrelas permanece adiada este ano, decidimos dar um passeio pela memória e relembrar alguns dos looks mais OMG do tapete vermelho do evento.