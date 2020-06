Recomendado para você : Gizelly Bicalho vai doar 2 mil coletores menstruais para detentas do ES

Gizelly Bicalho tem se empenhado em projetos sociais após o BBB 20. Gizelly, que criou uma caixa postal para receber doações de livros, vai doar dois mil coletores menstruais para detentas do estado do Espírito Santo.

A advogada sempre apontou críticas contra o sistema, especialmente durante o reality show. E na manhã de segunda-feira, 22, ela se reuniu com o Secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos de Carvalho Cruz, para oferecer ajuda ao Estado com o seu engajamento.

"Quando voltei pro meu estado que é o que proporcionalmente mais prende no Brasil, tem a maior população carcerária, eu comecei a me questionar, militar é muito fácil dentro do meu ar condicionado e eu pensei nesse projeto com as detentas", disse a ex-participante.