Recomendado para você : Miley Cyrus revela que está sóbria há seis meses

Miley Cyrus se abriu sobre sua sobriedade. Em recente entrevista a Marc Malkin, da Variety, Miley, que fez live com Anitta, revelou que tem desfrutado de um estilo de vida sóbrio e feito terapia.

"Estou sóbria nos últimos seis meses. No começo, era apenas sobre a cirurgia vocal", explicou a cantora, acrescentando que ela tem pensado "muito" em sua mãe, Tish Cyrus. "Minha mãe foi adotada, e eu herdei alguns dos sentimentos que ela teve, os sentimentos de abandono e querer provar que é querida e valiosa".

"Os pais do meu pai se divorciaram quando ele tinha 3 anos, então meu pai se criou sozinho. Eu tenho muito do histórico familiar, do qual tem muitos desafios de dependência e saúde mental".

"Então, apenas basta passar por isso e se perguntar: ‘Por que sou do jeito que eu sou?'. Ao entender o passado, entendemos o presente e o futuro com mais clareza. Eu acho que a terapia é ótima", explicou a estrela.