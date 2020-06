Flayslane lança marca de roupas e coleção especial com Bianca Andrade

Além disso, o projeto conta com o apoio da influenciadora e fiel amiga no reality show, Bianca Andrade. As duas posam juntas em algumas fotos de divulgação.

São diversas peças, como conjuntos de moletom, bodyes modernos e até algumas com as frases emblemática da dupla no BBB 20, como "Não gosto de ignorância não, viu". Como não amar?

"Sou extremamente perfeccionista e faço questão que a dinamarquesa tenha altíssima qualidade, e imprima a minha identidade em cada detalhe. Sempre senti dificuldade em encontrar looks estilosos com valores justos aqui no Brasil, então o meu intuito foi trazer isso para o mercado com influência no meu estilo e inspirações internacionais", finalizou a musa.

Acesse o site da marca: https://www.dinamarquesaa.com/