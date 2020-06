Kate Middleton faz promessa a uma família após morte de filho mais novo

"Sou uma grande fã do trabalho que os funcionários fazem e do fato de que as famílias podem viver o mais próximo possível do ambiente doméstico, tanto quanto possível, em circunstâncias realmente difíceis, é extraordinário. E é realmente um crédito da equipe que consegue fornecer o ambiente para ajudá-los a passar por isso, seja em cuidados de longo prazo ou de curto prazo, é realmente inspirador", disse Kate.

Concluindo a videochamada, Camilla elogiou mais uma vez os profissionais de cuidados paliativos, acrescentando: "Gostaríamos de agradecer a todos que trabalham em cuidados paliativos em todo o Reino Unido pelo trabalho incrível que vocês fazem. Muitas famílias valorizam seus momentos juntos. Acho isso muito importante".