Gabi Martins confirma término com Gui Napolitano: "Foi só um beijo"

Gabi contou ainda que está solteira e que deseja focar em sua carreira.

"Estou solteira e essa foi a decisão tomada. Eu continuo solteira, focada no meu trabalho, no meu DVD, não tô ficando com ninguém. E eu tô em paz, é isso que eu quero, meu foco agora é na música".

No final de semana, um áudio vazado do ex-BBB revelava que os dois estavam ficando "em off" e que ele não era "o tipo de homem que ela quer na vida dela".

"Prefiro não falar mais sobre o que houve. Quero absorver o que vem. De onde vem? O futuro dirá", explicou ela, em entrevista ao UOL.