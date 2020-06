Recomendado para você : Scott Disick tira sarro dos rumores de romance com Kourtney Kardashian

Scott Disick está se divertindo com os rumores de romance envolvendo a sua ex e mãe de seus filhos, Kourtney Kardashian. E na segunda-feira, 22, Scott decidiu deixar um comentário na foto de Kourtney para a alegria dos fãs.

Como os admiradores sabem, no início do mês, várias especulações surgiram nas redes sociais depois que a estrela de Keeping Up With the Kardashians publicou um clique com uma camisa similar a uma do ex-companheiro.

Agora, parece que Scott pode ter lido sobre esses rumores!