Gui Araújo ironiza rumores de briga com Anitta

Gui Araujo, que se delcarou para Anitta em vídeo, decidiu se pronunciar sobre polêmica envolvendo seu namoro com a cantora. No Stories, Gui ironizou a notícia de que teria brigado com Anitta.

O Notícias da TV publicou nessa segunda-feira, 22, que o casal teria discutido e o ex participante do De Férias com o Ex teria deixado a mansão de Anitta.

Como resposta, o influencer tirou sarro da situação durante um publi no Stories. "Olha aqui o que eu tenho, um smart watch, sim um relógio, aquele que eu roubei após meu término. Pra quem viu a notícia sabe do que eu estou falando".