Todas as vezes que Mary-Kate e Ashley Olsen arrasaram no tapete vermelho

Normalmente, neste mês, todos nós esperávamos que as estrelas nos dessem mais um olhar fashion no CFDA Awards. No entanto, devido à pandemia do coronavírus, a premiação que aconteceria agora em junho, foi adiada.

Mas não se preocupe: o Canal E! vai exibir um especial sobre a história da moda do CFDA Awards! O CFDA Awards: Ultimate Fashion Moments acontece neste domingo, 28 de junho, às 20h40. Imperdível!

A especialista em moda Zanna Roberts Rassi e o estilista de celebridades Brad Goreski vão explorar as cerimônias passadas do Council of Fashion Designers of America, comentando desde o melhor look até a diversidade na indústria da moda.