Gizelly Bicalho cria caixa postal exclusivamente para receber doações de livros

Gizelly Bicalho já mostrou que vai usar a fama após participação no Big Brother Brasil 2020 para fazer a diferença! Depois de se manifestar sobre cyberbullying e oferecer ajuda para uma vítima de violência doméstica, agora Gizelly lançou uma campanha de doação de livros que vai enviar para as presidiárias do Espiríto Santo.

A advogada irá abrir uma caixa postal exclusivamente para doações de livros de contos, auto ajuda, feminismo e auxílio a saúde mental e vai levar as doações a presidiárias de todo o Espírito Santo com a finalidade de ocupar o tempo revertendo a ansiedade em conhecimento.

"Eu conheço a realidade das bibliotecas dos presídios e a ânsia que os internos possuem pela leitura, a maioria não trabalha nem estuda dentro das unidades prisionais, mas a biblioteca é um acesso que todos possuem.", disse.