Katy Perry e Orlando Bloom ainda não possuem nome para a filha

Em certo momento da entrevista, a musa refletiu sobre o novo disco e a sua trajetória ao longo dos anos.

"Trata-se de encontrar meu sorriso novamente e sair do momento mais sombrio da minha vida, onde eu estava clinicamente deprimida; eu estava tomando remédios; eu estava de cama; eu não sabia se veria minha vida no dia seguinte", revelou a estrela. "E o tempo todo, você sabe, eu tive que mostrar uma cara feliz e desempenhar esse papel. Eu superei isso, eu realmente superei, com a minha família, com Orlando, com outro apoio, com terapeutas e mergulhando profundamente nas emoções das quais eu tinha passado".

