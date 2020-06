Ashley Benson leva G-Eazy ao casamento de sua irmã

Ashley Benson e G-Eazy acabam de aumentar os rumores de romance. Mostrando que têm intimidade, Ashley levou G-Eazy ao casamento de sua irmã.

No começo da semana, Shaylene Benson subiu ao altar com seu amor de longa data, Adam Swerlow, no Selanne Steak Tavern, em Laguna Beach, Califórnia, na última quinta-feira, 18.

Através do Instagram da noiva, podemos perceber que a lista de convidados foi pequena e íntima, o que pode ter sido devido à pandemia do coronavírus e as restrições da cidade.

Em um dos Stories de Shaylene, Ashley surge com G-Eazy. Os dois estavam sorridentes sentados em uma mesa com amigos ao lado da noiva.