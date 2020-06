Globo de Ouro 2021 é adiado devido à pandemia do coronavírus

As maiores premiações do mundo do entretenimento estão sendo adiadas devido à pandemia do coronavírus no mundo, especialmente nos Estados Unidos. E após o Oscar 2021, foi a vez do Globo de Ouro do ano que vem ser adiado.

O evento, que normalmente acontece em janeiro, será realizado no mês seguinte, ou seja, em fevereiro de 2021.

A notícia vem depois do adiamento da premiação do Oscar, a mais importante do Cinema, para 25 de abril do ano que vem.

"Estamos empolgados em anunciar que o 78º Golden Globe Awards ocorrerá no domingo, 28 de fevereiro de 2021", anunciou, em comunicado, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood nesta segunda-feira, 22.