PC Siqueira volta a falar das acusações de pedofilia: "Farei retratação"

No domingo, 21, o youtuber disse que vai voltar com o seu canal no YouTube após tê-lo desativado devido à polêmica.

"Amigos, meu canal tá só desativado. Volto com ele e com os vídeos depois que esse pandemônio passar. Meu Instagram infelizmente foi bloqueado de ser desativado por razões que eu não entendi direito. Agradeço a quem não virou as costas para mim nesse momento bizarro", disse ele.

O influenciador foi acusado de pedofilia após o perfil #ExposedEmo divulgar várias supostas mensagens dele admitindo ter recebido de uma mulher fotos de uma garota de seis anos sem roupa.

PC chegou a dizer que se tratava se fake news no Instagram, mas poucos dias depois, apagou a publicação. A polícia investiga o caso.