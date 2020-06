Gabi Martins se pronuncia sobre áudio vazado de Gui Napolitano

Gabi Martins decidiu se pronunciar sobre áudio vazado de Gui Napolitano, com quem ela viveu romance na casa do BBB20. Em entrevista ao UOL, Gabi desabafou sobre o ocorrido.

No áudio, Gui diz que estava "ficando em off" com Gabi. "Prefiro não falar mais sobre o que houve. Quero absorver o que vem. De onde vem? O futuro dirá", revelou ela.

E sobre o comentário de Gui, que disse no áudio que a música "Covardia", que fala sobre o namoro dos dois, estaria fora da gravação de seu novo DVD, a loira revela: "Sobre gravar a música no DVD, estou analisando da mesma maneira com a qual analiso faixa a faixa do que vai entrar neste novo trabalho. E prometo muita coisa boa".