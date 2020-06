Jennifer Aniston e Lisa Kudrow revelam o que esperar da reunião de Friends

Aniston esclareceu: "Sabemos que isso não está no roteiro". E Kudrow emendou: "Sim, não. Eu não serei a Phoebe".

E falando sobre conexão com Rachel, a estrela do The Morning Show disse: "Eu não serei a Rachel, embora eu meio que seja. Bem, somos todos meio que pequenos fragmentos deles. Não muito, mas somos".