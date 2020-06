Recomendado para você : Cole Sprouse e Lili Reinhart se pronunciam sobre acusações de abuso sexual

Cole Sprouse, Lili Reinhart e Madeleine Petsch vieram a público falar sobre as acusações de abuso sexual que foram feitas contra membros do elenco de Riverdale. Assim como Justin Bieber, através das redes sociais, Cole, Lili e Madeleine rebateram as alegações.

Nesse domingo, 21, Cole disse no Twitter: "Mais cedo hoje, eu e mais outros três colegas de elenco fomos falsamente acusados de ofensa sexual por uma conta anônima no Twitter. Eu levo essas acusações muito a sério e estarei trabalhando com as equipes certas para descobrir a raiz disso. Falsas acusações causam tremendos danos às vítimas de abusos reais. Além disso, eu nunca procuraria silenciar ninguém. Eu encorajo que as pessoas examinem as acusações, pois os eventos detalhados eram de fato falsos. Esta parece ser a última reivindicação de uma série de incidentes que procuram cancelar sem fundamento meus companheiros de elenco e eu".

Lili também falou sobre as acusações repostando o tuíte de Cole e adicionando: "Eu sempre levo acusações de abuso sexual a sério. Mas foi provado que essa conta foi criada especificamente para criar falsas histórias sobre mim e meu elenco. Eu não posso pensar em nada mais distorcido do que mentir sobre um abuso sexual. Invalida os homens e mulheres que são... corajosos o suficiente para vir a público dizer a verdade. Esse tipo de mentira arruina vidas e carreiras—e eu posso chamar de mentira porque a pessoa que fez as alegações já admitiu que as histórias foram fabricadas. Nós estamos tratando de tomar medidas legais. Esse tipo de comportamento doentio somente prejudica os reais sobreviventes. Isso foi um tremendo gatilho pra mim e assustador porque eu sempre apoiei sobreviventes e acreditei neles".

"Espero e rezo que isso não tire a coragem de sobreviventes reais de falar sobre suas experiências", disse ela.