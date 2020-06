Recomendado para você : PC Siqueira diz que vai voltar com seu canal de YouTube

PC Siqueira, que disse que estava "rumo à iluminação", fez novo post no Instagram nesse domingo, 21. Após as acusações de pedofilia, PC revelou que seu canal de YouTube foi apenas desativado e que vai voltar a gravar vídeos na rede social.

"Amigos, meu canal tá só desativado. Volto com ele e com os vídeos depois que esse pandemônio passar. Meu Instagram infelizmente foi bloqueado de ser desativado por razões que eu não entendi direito", disse ele. "Agradeço a quem não virou as costas para mim nesse momento bizarro".

"Aos que estão se deliciando esperando meu suicídio, ser estuprado ou morto—a vida é um pote de ambrosia, só que no final do pote tem merd*", disse ele. "Não vá com tanta sede ao pote".