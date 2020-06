Bruna Marquezine elogia Enzo Celulari em meio a rumores de romance

"Ele mudou... agora eu perdi foi tudo", disse a usuária postando a manchete de Leo Dias, da qual foi mudada de "namorando" para "se conhecendo".

"Ahhhhh nãoooooo. Voltou atrás? Não vale", escreveu a musa.

A estrela não assume um novo romance desde o fim do namoro com Neymar, em 2018. Já Enzo terminou o relacionamento com Victória Grendene, filha do dono da poderosa Grendene, antes do Carnaval deste ano.