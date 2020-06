Ansel Elgort quebra o silêncio após ser acusado de estupro

O astro acrescentou que ele parou de "responder as mensagens dela, o que é uma coisa imatura e cruel de se fazer com alguém" e que sabe que "esse pedido de desculpas tardio não me absolve do meu comportamento inaceitável quando eu desapareci" da vida dela.

"Ao relembrar minha atitude, eu sinto nojo e profunda vergonha da maneira como agi. Eu sinto muito. Sei que devo continuar refletindo, aprendendo e trabalhando para crescer com empatia", finalizou ele.

Gabby também compartilhou uma foto ao lado de Ansel e supostas mensagens com o ator em dezembro de 2014.

Por fim, a internauta conta que sofreu com estresse pós-traumático, ataques de pânico e, atualmente faz terapia. "Estou pronta para falar sobre isso e finalmente me curar [...] Eu não estou postando isso para ganhar popularidade, porque eu simplesmente não ligo para isso".

"Eu só quero me curar e quero contar para outras garotas que passaram pelo mesmo problema que vocês não estão sozinhas. É muito para eu vir aqui e contar a minha história", alertou Gabby.