Rafa Kalimann rebate críticas após fazer festa junina na quarentena

No entanto, Rafa foi bastante criticada pelos internautas por fazer uma festa em plena pandemia do coronavírus, tanto que o nome dela chegou a ser um dos assuntos mais citados no Twitter.

"Acordei agora e vi no Twitter que a missionária protetora da vida fez uma FESTA JUNINA no meio de uma PANDEMIA, no dia que o país marcou 1.300 MORTES. Sensatíssima essa fada, né, pessoal?", escreveu uma internauta.

"Belo exemplo, cadê o isolamento social? Aglomeração?", perguntou outra, que, então, recebeu a reposta da influenciadora.

"Oi, tudo bem? O isolamento está na foto e explicado na legenda. Fiz isso em casa com a minha família", disse a ex-BBB na rede social.