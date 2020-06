PC Siqueira faz novos posts: "Estou bem, rumo à iluminação"

E após muitos internautas lembrarem que PC já demonstrou instintos suicidas, ele afirmou: "Eu não vou me matar. Eu quero ver setembro chegar e ver as pessoas se pintando de amarelo".

"Aos que amo e 'estão sofrendo' por isso tudo e indo embora, a única coisa que espero é que depois que passar, tenham pelo menos a decência de se abdicar das coisas bem legais que eu ajudei a construir".

O youtuber também dispensa os sermões que tem recebido. "Eu não preciso de lições de vida. Nem de auto-proclamados Relações Públicas de Deus ou qualquer coisa que seja. Guardem sua sabedoria para quem sabe menos. E guardem seus sermões em nome da fé, pois se Deus ou Jesus existirem de verdade, acredito que eles vão cobrar honorários. Ou pelo menos dividam esses dízimos aí comigo pra ajudar a pagar os advogados".

PC então, finaliza os Stories: "E sobre morte—morrida ou matada—nessa série louca e forçada que sou protagonista, eu prometo que vai ser melhor do que Game of Thrones. Eu não iria dar tchau sem ser uma obra de arte melhor do que as da Marina Abramovic".