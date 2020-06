Samantha Schmutz critica trabalho de Ludmilla em série e cantora rebate

View this post on Instagram

Cantora, apresentadora, compositora e... atriz! Segundo a @colunapatriciakogut, Ludmilla vai estrear nas telinhas como uma policial militar na segunda temporada da série #ArcanjoRenegado, do @Globoplay, e já vem fazendo um treinamento em casa há alguns meses. O papel foi um convite da produção depois que a artista comentou nas redes sociais que amou os primeiros episódios. Na trama, ela terá cenas com Sara (Erika Januza), que decidirá se tornar uma policial. Bapho! (📷: @ludmilla)