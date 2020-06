Ian Holm, astro de O Senhor dos Anéis, morre aos 88 anos

Colin McPherson/Corbis via Getty Images

Os fãs de O Senhor dos Anéis receberam uma triste notícia. Sir Ian Holm, que deu vida a Bilbo Bolseiro na franquia, morreu na manhã desta sexta-feira, 19, aos 88 anos em Londres, na Inglaterra.

A morte do ator foi anunciada por seu representante através de um comunicado ao The Guardian.

"É com muita tristeza que o ator Sir Ian Holm faleceu esta manhã aos 88 anos. Ele morreu pacificamente no hospital, com sua família e cuidador", disse seu agente, informando ainda que a doença estava relacionada a Parkinson. "Encantador, gentil e ferozmente talentoso, sentiremos sua falta imensamente".