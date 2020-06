Ashley Graham quebra dente da frente após comer biscoito

Ashley Graham, que deu à luz seu primeiro filho no começo do ano, quebrou um de seus dentes da frente! Após visitar sua cidade Natal, Linconln, no Nebraska, a Ashley acabou tendo um acidente com um biscoito. Mas gente!

Tampando a boca com a mão, Ashley fez um vídeo em seu Instagram. "Um alô para Linda Graham por fazer os melhores biscoitos de aveia do mundo! E os coloca no freezer... e faz sua filha quebrar seu dente com eles", disse ela.

A modelo então tira a mão da frente da boca e revela o dente quebrado. Após algumas horas, o post recebeu diversos comentários. "Se alguém pode arrancar esse dente, é você", escreveu a treinadora das celebridades Kira Stokes.

"YOOOO!!!", disse Questlove, enquanto Ayesha Curry postou uma série de emojis com a boca aberta.