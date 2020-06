Recomendado para você : Raven-Symoné se casa com Miranda Maday em cerimônia surpresa

Raven-Symoné é uma mulher casada! Raven-Symoné, a eterna estrela da série de sucesso As Visões de Raven, foi às redes sociais na quinta-feira, 18, para anunciar o casamento surpresa com Miranda Maday. Amamos!

E, segundo os cliques compartilhados, as duas trocaram as alianças douradas no quintal de casa. Como não amá-las?

"Casei-me com uma mulher que me entende do gatilho até a alegria, do café da manhã ao lanche da meia-noite, do palco até em casa", escreveu a atriz no Instagram. "Eu te amo, senhora Pearman-Maday! Vamos arrasar com esse mundo!".