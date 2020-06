Tudo sobre o romance de Megan Fox com Machine Gun Kelly

Megan Fox parece já ter um novo amor após fim do casamento com Brian Austin. Segundo fonte do E! News, Megan e Machine Gun Kelly estão curtindo cada momento que passam juntos.

A atriz, de 34 anos, e o cantor, de 30 anos, se conheceram no set de filmagem de um filme no qual estrelam juntos, mas após a produção pausar as gravações devido à pandemia do coronavírus, eles decidiram continuar a se conhecer melhor de forma íntima.

"Eles têm saído muito juntos desde que as gravações foram interrompidas. Esse tempo tem sido bom pra eles... eles estão interessados um no outro e se divertindo muito", adicionou a fonte.