Gui Araújo reflete sobre namoro com Anitta: "Não tem como ser ruim"

Gui Araújo se abriu sobre o namoro com Anitta. Em novo vídeo com Alê Oliveira, publicado na quinta-feira, 18, no YouTube, Gui refletiu sobre o romance e disse o motivo de ter dado certo com Anitta.

O gato, que já elogiou a cantora na cama, revelou que conhecia a amada há mais de 5 anos e que não se surpreendeu com a troca de cantadas.

"Não tremi na base. Já conhecia ela há um tempão. Já tinha uma amizade mais próxima há uns 6 ou 7 anos. Era sempre profissional. A gente trombava em festa, ela sempre namorando e eu também", explicou ele.

"Agora calhou dos dois mais namoradores do Brasil estarem solteiros na mesma época, e essa época ser uma quarentena. [Na cantada] Eu fui para o all in. Pra quem não tem nada, metade é o dobro".