Descubra por que Lady Gaga deu sua jaqueta para fã

Lady Gaga, que lançou parceria com Blackpink, deu um presente inesquecível para fã do lado de fora de um mercado, em Malibu, na Califórnia. Após Gaga ser fotografada dando uma jaqueta para Shannon McKee, muitos se perguntaram o motivo do gesto e a gente te conta agora.

Em entrevista ao Today, a jovem de 27 anos deu detalhes de sua conversa com Gaga. "Eu cheguei e disse, 'Ei, essa jaqueta que você está usando é fod*. E ela disse, 'Obrigada'. Eu meio que a reconheci a voz dela, mas eu não entendo muito de celebridades".

Após perceber que se tratava da cantora de Rain On Me, ela decidiu que era o momento de elogia-la por ser uma aliana da comunidade LGBTQI+.

"Eu tinha uma história que queria compartilhar com ela, e eu senti essa necessidade que ela precisava ouvir de mim", disse Shannon. "E quando eu voltei, eu disse, 'Ei, você é Lady Gaga, certo? Meu melhor amigo na escola era uma grande fã seu. E você é a razão pela qual ele se assumiu pra mim".