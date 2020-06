Recomendado para você : Grazi Massafera aparece em live de Caio Castro e fala sobre namoro

Grazi Massafera, que está passando a quarentena com Caio Castro, fez rara aparição ao lado do amado durante live. Após invadir a transmissão ao vivo, Grazi ainda falou sobre a relação com Caio.

"Você está numa fase boa, está te fazendo bem pra caramba, não tá?", disse Mion sobre a relação com a loira. Em seguida, o ator insiste para a amada aparecer na live e depois de muita resistência a estrela surge na tela.

"O que esse relacionamento representa pra você agora?", perguntou Mion. "Não estava preparada para responder isso", disse Massafera.