Recomendado para você : Mayra Cardi surpreende ao exibir colar com alianças dos ex-maridos

Mayra Cardi tem revelado um pouco da sua intimidade durante a quarentena nas rede sociais. Após dizer que gosta de provocar Arthur Aguiar com suas camisolas sensuais, Mayra mostrou que carrega as duas alianças dos ex-maridos.

Isso mesmo: a influenciadora fitness mostrou em vídeo nos Stories do Instagram o colar com as joias em seu pescoço.

"Estão perguntando aqui o que são essas duas alianças e os pingentes", iniciou a ex-BBB na rede social, exibindo as peças. "Essa primeira aliança, de diamante, é do meu primeiro ex-marido e essa aqui é com o Arthur".