Vitão sobre polêmica com Luísa Sonza: "Inventaram que traiu o marido comigo"

Luísa Sonza e Vitão se viram em uma verdadeira polêmica nas últimas semanas por causa de um suposto romance. Enquanto a aproximação se deu por conta de uma nova música, Vitão enfrentou muitas críticas ao lado de Sonza, que havia se separado recentemente de Whindersson Nunes.

Em nova entrevista, o cantor, que até cantou com a estrela em live, abriu o jogo e desabafou sobre os rumores envolvendo seu nome; além do número de dislikes do clipe da canção, feita em parceria com a loira, Flores.

"O motivo do nosso clipe ser o com mais dislikes da história do Brasil é algo que deixa claro como é o Brasil e o que as pessoas daqui pensam", disse o artista ao site UOL. "Quem conhece a Luísa sabe que ela sofreu muitos ataques desde sempre. É sobre a questão da liberdade feminina de fazer o que quiser".

