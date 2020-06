Mayra Cardi diz que provoca o ex, Arthur Aguiar, com camisolas sensuais

Mayra Cardi se separou de Arthur Aguiar, mas segue ao lado dele na quarentena. Em seus Stories no Instagram, Mayra revelou que gosta de provocar Arthur com camisolas sensuais para ele "ver tudo o que perdeu".

"Eu só durmo com essas camisolas", disse a influenciadora fitness, exibindo uma peça vermelha e preta. "Comecei a comprar aos 19 anos para trabalhar a minha autoestima para que eu me sentisse bem. Durmo assim e me sinto muito bem, porque me olho e me gosto".

"Antes de dormir, tenho o ritual de me olhar e achar que estou bonita, que estou sexy, de achar que sou fod* e que mereço. Você pode super dormir com a sua camisola confortável, o importante é se agradar".