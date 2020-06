Influenciadores participam de desafio do Dia Da Série

A Universal TV anunciou oficialmente na última segunda-feira, 15, o Dia da Série! A data comemorativa foi criada pelo canal para reconhecer a importância das séries em nossa cultura.

A ideia é que a data seja festejada no próximo sábado, 20 de junho, dia do solstício no Hemisfério Sul, ou seja, a noite mais longa do ano, com mais horas para "maratonar". Demais, né?

A campanha já é sucesso nas redes sociais e contou com a participação de diversos influencers especializados no assunto, que até se jogaram em um desafio bem divertido no TikTok.