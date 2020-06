Recomendado para você : Anitta entrega Gui Araújo sobre dar "perdido": "Com certeza, mil vezes"

Anitta e Gui Araújo estão pra lá de apaixonados! Depois de se declarar para Gui em vídeo, Anitta respondeu a uma série de perguntas com o amado.

Na noite de quarta-feira, 17, a cantora, que segue em pé de guerra com Ludmilla, brincaram de "Eu Nunca" e fez algumas revelações com seu namorado. De início, eles revelaram se já choraram durante a quarentena.

"Eu não chorei", disse o apresentador, que foi desmentido pela estrela: "Chorou, sim! Chorou, sim! Eu também".

A musa ficou desconfiada quando o gato disse que voltou a falar com quem não deveria. "Com quem?", perguntou ela. No entanto, ele voltou atrás e negou.