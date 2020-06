Universal TV celebra o Dia da Série

Quem é apaixonado por séries ama maratonar sua produção preferida, né? E agora durante a quarentena, ficar na frente da TV acompanhando suas tramas mais amadas, tem sido uma das principais distrações das pessoas em todo o mundo.

Com o intuito de reconhecer a importância das séries em nossa cultura, a Universal TV criou o Dia da Série e convidou o público, marcas e influenciadores para celebrar a ação. A ideia é que a data comemorativa seja festejada no próximo sábado, 20 de junho, dia do solstício no Hemisfério Sul, ou seja, a noite mais longa do ano, com mais horas para "maratonar".

A campanha do canal nas redes sociais começou no útimo final de semana cheia de threads no Twitter. O perfil da Universal TV conversou com outros canais e influencers especializados no tema como @Rolandinho, do canal Pipocando, @Fefito, @LegiaodosHerois, @geekdoinfinito, @MichelArouca e @phsantos. A ação continua nesta semana cheia de enquetes e challenges no Instagram e um desafio no TikTok. Fique ligado!