Tiago Ramos nega agressão à mãe de Neymar e B.O. contra jogador

O jogador aproveitou para desmentir o boato de que entraria em reality show: "Eu não irei para A Fazenda. Tudo o que está sendo dito é mentira. Então, não acredite".

Finalizando o vídeo, ele afirma que mantém uma amizade com a ex. "Eu e a Nadine não temos mais nada, somos amigos, mas com caminhos diferentes. Só espero por gentileza que vocês nos deixem em paz e nos respeitem e pensem bem antes de falar qualquer coisa. Porque vocês não tem ideia do quanto pode prejudicar uma pessoa".