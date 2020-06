PC Siqueira faz post no Instagram: "Quem ri por último ri melhor"

"Ontem, fui pego de surpresa ao ver meu nome sendo utilizado por uma articulação criminosa, que tentou me acusar de algo terrível, que jamais cometi ou cometeria. Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável", escreveu ele.

Após as acusações, Cauê Moura, que comandava o canal de YouTube, llha de Barbados, com Siqueira e Rafinha Bastos, anunciou o fim da parceria.

"Mantive o silêncio até agora, mas o benefício da dúvida se esgotou. Que todos os envolvidos sejam submetidos pela à lei. Que essa criança seja salva com urgência. No momento eu e Rafinha não vemos sentido em seguir com as atividades do Ilha de Barbados. Estamos perplexos e decepcionados", escreveu ele no Twitter.