Manu Gavassi reage após Marquezine falar sobre "chifres" do passado

Durante quadro no canal de YouTube de Sabrina Sato, Bruna deu detalhes sobre o início da amizade com Manu.

"A Manu se aproximou em um momento feito para criar uma amizade para a vida inteira. As duas sofrendo por conta de macho. Duas assim, ó [fazendo sinal de chifre] só na sofrência. A gente se olhou, se identificou, deu as mãos", disse a atriz.

"A gente se encontrava no camarim, até que teve um dia que fomos almoçar. As duas meio que tentando segurar a onda, passando por um momento difícil, comendo uma de frente pra outra", contou. "As duas contando suas histórias, mas maquiando um pouco. Eu sabia do que ela estava falando e ela estava entendendo o que eu estava passando. O olhinho começou a marejar, encher de lágrimas. E viramos amigas".