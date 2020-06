Por que Kristen Stewart foi escolhida para interpretar Princesa Diana

Os fãs de Kristen Stewart foram à loucura! O motivo? Nesta quarta-feira, 16, o site Deadline anunciou que Kristen, a musa da saga Crepúsculo, dará vida a ninguém menos que Princesa Diana nos cinemas.

Situado no início dos anos 90, o filme, que se chamará Spencer, vai narrar o fim de semana crítico, do qual a falecida concluiu que seu casamento com Príncipe Charles não estava mais dando certo.

Pablo Larraín será o diretor do longa e, supostamente, deve iniciar as filmagens no início de 2021, ou seja, após a pandemia do coronavírus.

"Kristen é uma das grandes atrizes da atualidade", disse ele ao veículo. "Para fazer isso bem, você precisa de algo muito importante, do qual é um mistério. Kristen pode ser muitas coisas, ela pode ser muito misteriosa, muito frágil e, finalmente, muito forte também, e é disso que precisamos. A combinação desses elementos me fizeram pensar nela".

"A maneira como ela respondeu ao roteiro e como tem abordado a personagem, é algo muito bonito de se ver. Eu acho que ela fará algo impressionante e intrigante ao mesmo tempo. Ela é essa força da natureza".