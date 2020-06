Recomendado para você : Yohan, astro do k-pop, é encontrado morto aos 28 anos

O mundo do k-pop perdeu mais um de seus ídolos. Yohan, da banda coreana TST, morreu aos 28 anos, segundo o The Guardian.

De acordo com o veículo, a KJ Entertainment, gravadora da qual ele fazia parte, confirmou a notícia através de um comunicado.

"Estamos tristes por transmitir a notícia mais lamentável e dolorosa. No dia 16 de junho, o membro do TST, Yohan, deixou este mundo. A família do falecido Yohan está atualmente em profundo luto", informaram eles.

Não foram revelados mais detalhes sobre a morte e a causa é desconhecida.